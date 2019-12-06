Лестер и Роджерс обсуждают новый контракт

Новости спорта:Руководство Лестер очень доволен работой своего наставника.

Уроженец Северной Ирландии Брендан Роджерс и представитель АПЛ Лестер сели за стол переговоров по новому контракту, собщают английские источники. Ожидается, что переговоры продлятся несколько дней.

46-летний наставник пришел в клуб меньше года назад, в феврале. После 15-го тура чемпионата Англии нынешнего сезона Лестер занимает второе место. Победная серия "лис" составляет уже 7 матчей.

Действующий контракт Роджерса ещё позволяет клубу держать его три года, но боссы бояться, что сумма отступных в 14 млн фунтов является маленькой.

Английские СМИ активно сообщают об интересе к этому наставнику с боку лондонского Арсенала,который сейчас занимается поисками опытного специалиста.