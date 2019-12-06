Шахтер - Олимпик: анонс и прогноз на матч 17-го тура УПЛ

Новости спорта:Вашему вниманию анонс донецкого дерби в рамках УПЛ.

Сегодня, 6 декабря, в рамках 17-го тура УПЛ донецкий Шахтер в Харькове примет другого представителя УПЛ из Донецка - Олимпик.

Шахтер - Олимпик

6 декабря, пятница, 19:00. Стадион ОСК Металлист, Харьков. Главный арбитр – Дмитрий Бондаренко. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

После экватора чемпионата команда Каштру продолжает уверенно возглавлять таблицу и вряд ли что-то помешает ей добыть золото УПЛ. В прошлом туре "горняки" сыграли в ничью с Мариуполем, Динамо свой матч выиграло и сократило отставание до 11 очков. Конечно, этого вполне достаточно, для комфортной жизни, но Шахтер попытается сделать все, чтобы не допустить осечки два тура подряд.

Конечно, и игроки, и Луиш Каштру мыслями в матче против Аталанты в ЛЧ, именно игра с итальянцами даст ответ будет ли Шахтер весной в ЛЧ или хотя бы в ЛЕ. Да, донетчане не выйдут на Олимпик резервным составом, но несколько важных страртеров, безусловно, начнут матч со скамьи.

Олимпик в прошлом туре достойно играл с Динамо. Казалось, если бы не удаление, то матч так бы и завершился б в ничью, но сил не хватило. Олимпик после плохого старта уволил Жулио Сезара и назначил Висенте Гомеса.

Испанец поправил ход своих дел и поднял клуб на седьмое место. Если этот самобытный клуб продолжит играть в таком же темпе, то могут ворваться в топ-6.

Прогноз Телеграф Спорт: победа Шахтера 2:0.