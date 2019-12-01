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Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера

Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
22:37 Вс, 1 Декабрь 2019 Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Динамо сумело воспользоваться осечкой Шахтера.

Динамо на выезде обыграло Олимпик (3:1) в заключительном матче 16-го тура Favbet Лиги.

 Олимпик — Динамо 1:3

Голы: Шахаб, 38 — Беседин, 37, 79, Де Пена, 87

Олимпик: Пеньков — Ксенз (Джеффри, 89), Гришко, Лукьянчук, Снурницын (Трубочкин, 82) — Кравчук, Цымбалюк, Политыло — Тейшейра, Балашов — Шахаб.

Динамо: Бойко — Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко (Кендзера, 28) — Буяльский (Гармаш, 88), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 74) — Цыганков, Беседин, Де Пена.

Предупреждения: Цымбалюк, Тейшейра, Пеньков — Беседин, Де Пена

На 37-й минуте Артем Беседин вывел Динамо вперед, воспользовавшись ошибкой голкипера Олимпика Германа Пенькова. Спустя минуту команда Висенте Гомеса отыгралась усилиями Захеди Шахаба.

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В середине второго тайма Олимпик остался в меньшинстве. Красную карточку получил Андрей Кравчук. Динамо воспользовалось численным большинством и забило еще дважды. Беседин оформил дубль, еще один гол на счету Карлоса Де Пены.

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Динамо набрало 33 очка и вернулось на второе место в Favbet Лиге. Отставание киевлян от лидера чемпионата Украины Шахтера составляет 11 очков. Горняки сегодня сыграли вничью с Мариуполем (1:1). Олимпик с 18 очками идет на 7-й позиции.

В следующем туре 8 декабря Динамо дома примет Зарю. Олимпик 6 декабря на выезде сыграет против Шахтера.

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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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