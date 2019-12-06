Главная трансферная цель Челси: кем хотят усилиться лондонцы

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Пятница, 06.12.2019
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12:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Уилфрид Заха может перебраться в стан Челси уже в январе.

Челси обсуждал трансфер вингера Кристал Пэлас Уилфрида Заха с представителями футболиста, сообщает The Independent.

Агент Федерико Пасторелло предположительно общался с директором Синих Марией Грановской о потенциальном переходе Уилфрида на Стамфорд Бридж.

Заха, действующий контракт которого истекает в 2023 году, может стать футболистом Челси летом следующего года.

Сам ивуариец желает играть на уровне Лиги чемпионов и минувшим летом был близок к переходу в Арсенал, но руководство Пэласа не стало рассматривает предложение Канониров.

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В нынешнем сезоне на счету Заха 2 гола и столько же результативных передач в 16 матчах за Пэлас во всех турнирах.

Ранее Синих также связывали с потенциальном переходом вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, но, по другой информации, англичанин пока не планирует покидать немецкий клуб.

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Футбол, ФК Кристал Пэлас, Новости футбола, Уилфрид Заха.
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