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Цыганык прогнозирует сенсацию в матче Шахтер - Олимпик

Цыганык прогнозирует сенсацию в матче Шахтер - Олимпик
13:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Игорь Цыганык дал прогноз на матч 17-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Олимпиком".

Украинский журналист Игорь Цыганык дал прогноз на матч 17-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Олимпиком».

«В принципе, после того, как «Олимпик» возглавил Висенте Гомес, заметно, что команда заиграла совсем по-другому и может создать проблемы любому. Дончане не дали разгуляться «Динамо» в прошлом туре. Не могу сказать, что «Шахтеру» теперь будет легко.

«Горняки» сейчас думают про «Аталанту». Это важнейший матч конца 2019 года. Если итальянцы выиграют в Харькове, можно завершать сезон для «Шахтера». Это будет давить.

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Прогнозирую, что будет сенсация, и команда Каштру снова потеряет очки. Будет ничья, а игра завершится со счетом 1:1».

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ФК Шахтер, ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Игорь Цыганык.
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