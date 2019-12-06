Цыганык прогнозирует сенсацию в матче Шахтер - Олимпик

Новости спорта:Игорь Цыганык дал прогноз на матч 17-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Олимпиком".

Украинский журналист Игорь Цыганык дал прогноз на матч 17-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Олимпиком».

«В принципе, после того, как «Олимпик» возглавил Висенте Гомес, заметно, что команда заиграла совсем по-другому и может создать проблемы любому. Дончане не дали разгуляться «Динамо» в прошлом туре. Не могу сказать, что «Шахтеру» теперь будет легко.

«Горняки» сейчас думают про «Аталанту». Это важнейший матч конца 2019 года. Если итальянцы выиграют в Харькове, можно завершать сезон для «Шахтера». Это будет давить.

Прогнозирую, что будет сенсация, и команда Каштру снова потеряет очки. Будет ничья, а игра завершится со счетом 1:1».