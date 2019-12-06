Сульшер надеется на возвращение лидера Ромы в МЮ

Новости спорта:Оле-Гуннар Сульшер ожидает, что арендованный Ромой защитник Крис Смоллинг вернется на Олд Траффорд.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер ожидает, что арендованный Ромой защитник Крис Смоллинг вернется на Олд Траффорд, передает официальный сайт манкунианцев со ссылкой на слова норвежца.

«Крису по душе подобные вызовы, он наслаждается жизнью в Италии. Это другая жизнь, новый опыт для него. Смоллинг не мог находиться здесь, находясь все основного состава, и я очень рад за него, потому что теперь мы видим, как он хорош», — заявил Сульшер.

Смоллинг в первом сезоне в Роме сыграл 13 матчей во всех турнирах, забив дважды и отдав результативную передачу. Англичанин без замен отыграл в десяти предыдущих матчах Волков в рамках Серии А.

Сообщалось, что Джаллоросси заинтересованы в полноценном трансфере Смоллинга и будут готовы обратиться к МЮ для выкупа в том случае, если этого захочет сам футболист.

Смоллинг является футболистом Красных дьяволов с 2010 года, отыграв за Юнайтед более 320 матчей во всех турнирах.

Вчера Крис наряду с бывшим одноклубником Ромелу Лукаку попали в эпицентр сканадала в Италии, став героями обложки издания Corriere dello Sport, авторов которой обвинили в расизме.