Сульшер: Манчестерские дерби - это всегда особенные игры

Новости спорта:Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем матче против «Сити».

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в 16-м туре английской Премьер-лиги.

«Манчестерские дерби - это всегда особенные игры. Но не скажу, что это имеет слишком большое значение…С энергией команды всё в порядке, хоть и у нас было на сутки меньше на подготовку к матчу, это не имеет никакого значения, здесь свою роль сыграет адреналин. Вчера мы восстанавливались, игроки устали, сегодня ещё один тренировочный день, который только предстоит, поэтому я ожидаю, что они хорошо выспались», - сказал Сульшер.

Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится 7 декабря. Начало в 19:30 по Киеву.