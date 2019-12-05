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Манкунианское дерби решит судьбу Сульшера

Манкунианское дерби решит судьбу Сульшера
16:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Самый интересный матч недели в Европе пройдет, пожалуй, в Манчестере, где на стадионе «Этихад» состоится манкунианское дерби.

И хотя в последние годы горожане выступают в чемпионате Англии удачнее, красные дьяволы все равно регулярно отбирают у своих принципиальных соперников очки. Тем самым оправдывая статус дерби.

Мотивация в этих матчах просто зашкаливает. Футболисты и тренеры понимают, что болельщики им будут долго вспоминать поражение. Более того, если «Манчестер Юнайтед» проиграет, это может означать отставку главного тренера команды Сульшера, о чем он уже предупредил своих игроков. Поговаривают, что на его рабочее место уже посматривает Маурисио Почеттино. Так что битва на поле разыграется нешуточная.

Украинские болельщики, пожалуй, будут больше поддерживать «Манчестер Сити». Так как за эту команду выступает Александр Зинченко. Его появление на поле под вопросом, все же он только недавно восстановился после травмы. Зато Саша уже тренируется в общей группе. Кстати, напомним, что и за «Манчестер Юнайтед» выступает экс-игрок «Шахтера». Бразилец Фред перебрался в Англию в 2018 году.

7 декабря 19:30

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

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Несмотря на принципиальность поединка, многие все же ждут победы «Манчестер Сити». Команда борется за чемпионство, тогда как красные дьяволы пытаются подняться с середины турнирной таблицы. Аналитики Parimatch дают подопечным Гвардиолы 74% на победу. При этом шансы горожан на три гола – 45%. Тогда как у «Манчестер Юнайтед» лишь 20% на два забитых мяча.

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ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Дерби, Чемпионат Англии.
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