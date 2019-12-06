Зинченко назвал игрока Ман Сити, кого бы взял в сборную Украины

Новости спорта:А сборной Украины пригодился бы Кайл Уокер, считает игрок «горожан».

22-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, кого бы взял в «Манчестер Сити» из сборной Украины, а кого из «МанСити» — в сборную на Евро-2020.

«В «Сити» я забрал бы Николая Матвиенко, он футболист топ-уровня, он молодой, игрок с невероятным потенциалом. У него же все данные, чтобы играть в Англии.

На Евро в нашу сборную я бы взял Уокера. Во-первых, он – топ-футболист. Во-вторых, он чудак, который поднимает настроение каждый день. От него идет атмосфера и энергия, которая заряжает.

Это то, над чем нам нужно работать в сборной. У нас с этим и так все круто, но еще немного не хватает раскованности. Он бы нам этого добавил», — считает Зинченко.