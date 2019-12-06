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Топ-клуб Англии продлил контракт с тренером

Топ-клуб Англии продлил контракт с тренером
16:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Лестер переподписал контракт с Брендоном Роджерсом.

«Я решил возглавить «Лестер», потому что руководство клуба меня воодушевило. Мне понравилось то, что я мог применять свой опыт на практике. Я пришел сюда с целью добавить кое-что к тому, что уже существовало, и помочь клубу выстраивать свое будущее.

Поддержка, которую я получал от руководства «Лестера» и от каждого сотрудника клуба, была невероятной. Я унаследовал прекрасную команду сотрудников, которые были устремлены к прогрессу, и игроков, работать с которыми каждый день – это радость.

Болельщикам «Лестера» я могу сказать лишь спасибо за то, что они приняли меня и мой штаб, а также вложили веру в нашу работу. Мы продолжим работать вместе, чтобы приносить успех «Лестеру» на протяжении долгих лет», – сказал Роджерс после подписания нового контракта.

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«Лестер» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков и опережая идущий третьим «Манчестер Сити» на 3 балла.

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Брендан Роджерс, АПЛ, Новости спорта, Лестер, Новости футбола.
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