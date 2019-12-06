Нога вместо клюшки: как Гарет Бэйл имитировал гольф на тренировке Реала (Видео)

Новости спорта:Гарет Бэйл на тренировке «Реала» имитировал движения игры в гольф.

Вингер «Реала» Гарет Бэйл на одной из тренировок «Реала» в шутку имитировал движения игры в гольф.

Напомним, партнёры по клубу прозвали Бэйла гольфистом за его страсть к этой игре. 30-летний футболист часто попадал под критику болельщиков, которые обвиняли его в том, что тот больше думает о гольфе, нежели о матчах своего клуба.

Видео можно посмотреть в «твиттере» El Golazo de Gol.

Si es que hay que querer a @GarethBale11



⛳️ Golf como forma de vida



#Golazo pic.twitter.com/gwUrCGj42c — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 6 декабря 2019 г.

В текущем сезоне Бэйл принял участие в 10 матчах на клубном уровне. На счету вингера 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

В настоящее время Бэйл восстанавливается после проблем с задней поверхностью бедра. Ожидается, что он пропустит следующие две игры мадридской команды.