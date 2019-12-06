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Пятница, 06.12.2019
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Каштру: В матче с Аталантой хочется почувствовать энергию трибун

Каштру: В матче с Аталантой хочется почувствовать энергию трибун
17:56 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта:Наставник горняков рассказал о готовности команды к ближайшим матчам.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением об изменениях в "Олимпике" и обозначил роль болельщиков в возможном успехе команды

– Сеньор Каштру, какой была ваша реакция на неудачный матч в Мариуполе?

– Абсолютно нормальной для человека, который не добился своей цели. "Шахтер" в течение всего второго тайма создавал голевые моменты, а "Мариуполь" лишь раз добрался до наших ворот и реализовал этот шанс. Тем не менее наша команда показала себя достойно. Конечно, мы ожидали большего от игры, но сейчас я думаю не об этом, а о следующих матчах. 

– Календарный год подходит к концу. Как здоровье футболистов? Они потратили много сил, были травмы.

– Команда в отличных физических кондициях, а также прекрасно себя показывает тактически, технически и ментально. Во многих матчах мы добивались результата на последних минутах. Только хорошо готовые физически футболисты могут добиться таких побед. Так что ребята в идеальных кондициях.

– Насколько матч с "Олимпиком" может выполнить функции генеральной репетиции перед встречей с "Аталантой"? Кажется, что у обороны не будет столько работы.

– Это два совершенно разных поединка. У "Олимпика" до последнего тура в 5 матчах было 4 победы и ничья, а это 13 очков. Они радикально поменяли свой стиль и провели отличные матчи. Сегодня это команда, которая не боится разыгрывать от ворот, атакует большим количеством футболистов, даже под жестким прессингом, и не прячется от игры. "Олимпик" хорошо показывает себя в нападении и обороне. Соперник требует много нашего внимания, и "Шахтер" должен быть на наилучшем уровне, чтобы противостоять ему. А об "Аталанте" мы еще поговорим: поединок будет с совершенно другими характеристиками. В некоторые моменты, возможно, командам придется максимально рисковать, потому что их интересует только победа. В отличие от длинного сезона во внутреннем чемпионате, это противостояние будет просто решающим. Так что нельзя сравнить и говорить о репетиции перед Лигой чемпионов. Такого в принципе никогда не бывает, чтобы какой-то матч служил репетицией перед следующим. В ходе сезона все поединки разные. Здесь ты либо проходишь дальше, либо вылетаешь, а в чемпионате, что бы ни произошло, остаешься.

– Но беречь кого-то, возможно, будете?

– Я думаю, что в данный момент мы должны думать только о встрече с "Олимпиком". По игре с "Аталантой" я скажу лишь, что мы рассчитываем на полный стадион, на наших болельщиков. Собственно, как и в матче с "Олимпиком". Но в среду в столь важном поединке Лиги чемпионов мне и всей команде хочется почувствовать энергию трибун и наших болельщиков. Данный фактор может стать решающим для успеха, и мы на это очень рассчитываем.

В январе Барселону могут покинуть три футболиста

– Это ваша первая зима в Украине. Каковы впечатления от температуры и снега?

– Я родился на севере Португалии, в регионе, где температура опускается до - 5оС. Климат пока на меня никак не действует. Всегда главное переживание – моя команда и то, как мы играем, какую радость можем подарить нашим болельщикам.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Луиш Каштру.
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