Конкурент Миколенко: Пиварич может дебютировать за Динамо в новом сезоне

Новости спорта:Основной левый защитник киевлян Миколенко занимался индивидуально.

Защитник Динамо Йосип Пиварич тренировался в общей группе команды перед матчем 17-го тура чемпионата Украины против Зари, информирует fcdynamonation.com.

Не исключено, что хорват выйдет против луганчан со старта, поскольку основной левый защитник киевлян Виталий Миколенко получил повреждение в матче с Олимпиком и пока занимается по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне Пиварич не сыграл ни одного матча за первую команду Динамо. В последний раз хорват выходил в основном составе бело-синих больше года назад.

Динамо примет Зарю в воскресенье, 8 декабря. Сейчас киевляне занимают второе место в украинской Премьер-лиге и опережают луганчан на два очка. От лидирующего Шахтера команда Алексея Михайличенко отстает на 11 очков.