Лэмпард прокомментировал трансферы Челси

Новости спорта:Наставник посмотрит, где они будут находиться к тому моменту.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал новость о том, что клуб сможет покупать игроков зимой.

"Очевидно, что клуб работал над этим вопросом, и это положительный результат для нас. Это дает нам возможность смотреть на трансферный рынок в будущем. Поэтому я доволен уровнем футбола.

Мы не обсуждали это слишком часто перед принятием решения. Я не собираюсь распространяться на тему зимних трансферов. Посмотрим, где мы будем находиться к тому моменту, — цитирует Лэмпарда Football London.

Напомним, после 15 туров "Челси" с 29 очками занимает четвертое место в АПЛ.