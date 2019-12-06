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Лэмпард прокомментировал трансферы Челси

Лэмпард прокомментировал трансферы Челси
19:12 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Наставник посмотрит, где они будут находиться к тому моменту.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал новость о том, что клуб сможет покупать игроков зимой.

"Очевидно, что клуб работал над этим вопросом, и это положительный результат для нас. Это дает нам возможность смотреть на трансферный рынок в будущем. Поэтому я доволен уровнем футбола.

Мы не обсуждали это слишком часто перед принятием решения. Я не собираюсь распространяться на тему зимних трансферов. Посмотрим, где мы будем находиться к тому моменту, — цитирует Лэмпарда Football London.

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Напомним, после 15 туров "Челси" с 29 очками занимает четвертое место в АПЛ.

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ФК Челси, АПЛ, Фрэнк Лэмпард, Чемпионат Англии.
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