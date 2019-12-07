Гранд европейского футбола заинтересован в покупке игрока Шахтера

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11:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Бавария интересуется одним из лидеров донецкого Шахтера.

Как стало известно Sport Arena, Бавария рассчитывает заполучить 19-летнего бразильского полузащитника Шахтера Тете. По нашей информации, представители мюнхенского клуба уже выходили на Горняков по поводу возможного трансфера игрока. Правда, детали потенциальной сделки как и подробности переговоров неизвестны.

Тете перешел в Шахтер в феврале текущего года из Гремио, подписав с донецким клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Хавбек провел за Горняков 26 матчей, забив 8 голов и отдав 6 результативных передач.

Всего в нынешнем сезоне бразильский полузащитник отыграл 16 поединков за команду Каштру, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.

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По направлению из Шахтера в Баварию в 2015 году отправился бразильский полузащитник Дуглас Коста за 30 миллионов евро. Спустя 3 года в Мюнхене он перебрался в Ювентус.

Бавария на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы Бундеслиги, а Шахтер уверенно лидирует в рамках УПЛ.

 

 

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ФК Шахтер, ФК Бавария, Бундеслига, УПЛ, Тете.
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