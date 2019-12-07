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Суббота, 07.12.2019
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Барселона и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами

Барселона и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами
11:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселона и Ювентус готовы обменяться своими полузащитниками

Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, клубы возобновили переговоры по обмену полузащитника сине-гранатовых Ивана Ракитича на хавбека «старой синьоры» Эмре Джана. Эти переходы могут состояться уже в зимнее трансферное окно.

Рыночная трансферная стоимость 31-летнего Ракитича составляет € 35 млн. Контракт хорвата с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне хавбек сыграл на клубном уровне 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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Рыночная трансферная стоимость 33-летнего Джана составляет € 33 млн. Контракт немца с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл на клубном уровне 6 матчей, результативными действиями не отметился.

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Барселона, Серия А, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Эмре Джан.
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