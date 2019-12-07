Моуриньо признался за кого он будет болеть в бою Руис - Джошуа

Новости спорта:Моуриньо рассказал, что мог бы побывать на бою.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от боксёрского поединка между Энтони Джошуа и чемпионом WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энди Руисом.

«Это единственный минус в том, что я получил работу в «Тоттенхэме». Я не смогу там присутствовать. Я был приглашён туда принцем, но я буду готовиться с командой к матчу против «Бернли».

Я не эксперт, я просто люблю спорт. Мне очень нравится Энтони Джошуа, потому что он великий парень. Я надеюсь, что он выиграет, но это спорт и здесь можно проиграть. Посмотрим», — приводит слова Жозе Моуринью Goal.

В июне 2019 года 30-летний Руис неожиданно победил ровесника Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.