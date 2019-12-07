Скачать
Суббота, 07.12.2019
Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше
Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше
Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
Шахтер легко обыграл Олимпик в донецком дерби (Видео)
Шахтер легко обыграл Олимпик в донецком дерби (Видео)
Зевина завоевала первую медаль на ЧЕ по плаванию
Зевина завоевала первую медаль на ЧЕ по плаванию

Ибрагимович: Хочу рабить лицо Дуэйну Джонсону

Ибрагимович: Хочу рабить лицо Дуэйну Джонсону
13:29 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Ибрагимович рассказал о своей мечте.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что ему нравятся фильмы режиссера Квентина Тарантино.

«Тарантино влюблен в кино, как я в футбол. Я бы хотел встретиться с Тарантино, послушать его истории.У него есть страсть, он гений и немного сумасшедший. Он любит свое дело и хочет делиться этим с публикой.

Немного напоминает Мохаммеда Али, другого моего кумира. Мне он нравится тем, что делает все так, как хочет сам. У него свое видение, и он сумел его реализовать.

У меня тот же подход – меня никто не волнует. Тарантино вошел в историю кино, как и Златан в историю футбола. Я бы хотел сыграть в фильме Тарантино! В боевике с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, где я играю плохого парня и разбиваю ему лицо. Я уложу его без проблем…

Рома хочет купить талантливого аргентинца

Я с огромным уважением отношусь к нему. На самом деле он является олицетворением американской мечты: у него были проблемы с наркотиками по молодости, он был бездомным, а теперь он на вершине мира. Непобедимый.

Никогда не сдавайся. Если окружающие люди не верят в тебя, делай все по-своему. Меня все спрашивают: «Кто был твоим наставником?» А у меня никого не было. Я сам гнал себя», – цитирует Ибрагимовича Rossoneri Blog со ссылкой на GQ

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Златан Ибрагимович, Квентин Тарантино, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
02 Усик: Гвоздику не хватило физики
03 Интер и Рома сыграли в "сухую" ничью (Видео)
04 Перед Евро-2020 Украина сыграет с Польшей
05 Де Ла Хойя: У Джошуа не получится кардинально провести работу над ошибками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь