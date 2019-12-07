Ибрагимович: Хочу рабить лицо Дуэйну Джонсону

Новости спорта:Ибрагимович рассказал о своей мечте.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что ему нравятся фильмы режиссера Квентина Тарантино.

«Тарантино влюблен в кино, как я в футбол. Я бы хотел встретиться с Тарантино, послушать его истории.У него есть страсть, он гений и немного сумасшедший. Он любит свое дело и хочет делиться этим с публикой.

Немного напоминает Мохаммеда Али, другого моего кумира. Мне он нравится тем, что делает все так, как хочет сам. У него свое видение, и он сумел его реализовать.

У меня тот же подход – меня никто не волнует. Тарантино вошел в историю кино, как и Златан в историю футбола. Я бы хотел сыграть в фильме Тарантино! В боевике с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, где я играю плохого парня и разбиваю ему лицо. Я уложу его без проблем…

Я с огромным уважением отношусь к нему. На самом деле он является олицетворением американской мечты: у него были проблемы с наркотиками по молодости, он был бездомным, а теперь он на вершине мира. Непобедимый.

Никогда не сдавайся. Если окружающие люди не верят в тебя, делай все по-своему. Меня все спрашивают: «Кто был твоим наставником?» А у меня никого не было. Я сам гнал себя», – цитирует Ибрагимовича Rossoneri Blog со ссылкой на GQ