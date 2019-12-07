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Экс-наставник Милана может возглавить Наполи

Экс-наставник Милана может возглавить Наполи
14:20 Сегодня Телеграф www.ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:Дженнаро Гаттузо может возглавить Наполи.

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти близок к тому, чтобы потерять свою должность.

Если "партенопейцы" сегодня потерпят неудачу в игре с "Удинезе", то Карло будет уволен из клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, после 14 туров Серии А "Наполи" имеет в своём активе всего 20 очков, отставая от зоны Лиги Чемпионов на 9 пунктов. Кроме не самых убедительных результатов, Анчелотти также имеет конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом после матча против "Зальцбурга" в ЛЧ.

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По информации источника, заменить Карло у руля "Наполи" может его экс-подопечный Дженнаро Гаттузо. В его пользу говорит дисциплина, которую он прививает своим командам, и которой, по мнению Де Лаурентиса, так не хватает его команде сейчас.

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Все по теме:

Наполи, Милан, Карло Анчелотти, Серия А, Дженнаро Гаттузо.
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