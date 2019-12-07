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Манчестер Юнайтед хочет купить лидера Тоттенхэма

Манчестер Юнайтед хочет купить лидера Тоттенхэма
14:51 Сегодня Телеграф www.ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:МЮ попытается переманить Кристиана Эриксена в свой состав.

"Манчестер Юнайтед" возобновит интерес к плеймейкеру "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mirror.

За 27-летнего игрока "дьяволы" будут готовы отдать порядка 25 миллионов фунтов. "Шпоры" находятся в патовой ситуации из-за отказа датчанина продлевать контракт с клубом, поэтому могут принять такое скромное предложение.

Сам же Эриксен планировал остаться в "Тоттенхэме" до конца сезона, после чего подписать соглашение с одним из испанских грандов на правах свободного агента.

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В этом сезоне Эриксен отметился голом и ассистом в 12 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 млн евро.

 

 

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АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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