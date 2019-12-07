Смоллинг желает остаться в Роме на постоянной основе

Новости спорта:Смоллингу нравится в Риме и Серии А.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, защитник Ромы Крис Смоллинг, контракт которого принадлежит Манчестер Юнайтед, выразил желание остаться в нынешней команде на постоянной основе.

Футболист уже сыграл 11 поединков в Серии А в текущем сезоне, забив два гола. Игрок доволен своим пребыванием в римской команде и намерен заключить полноценный контракт

Ранее сообщалось, что агент защитника уже начал переговоры с Ромой о выкупе соглашения у англичан. Известно, что и руководство "джаллоросси" также непротив выкупить игрока.

Напомним, Смоллинг стал первым англичанином в Серии А, который сумел повторить достижение Бекхэма.