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Смоллинг желает остаться в Роме на постоянной основе

Смоллинг желает остаться в Роме на постоянной основе
16:06 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Смоллингу нравится в Риме и Серии А.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, защитник Ромы Крис Смоллинг, контракт которого принадлежит Манчестер Юнайтед, выразил желание остаться в нынешней команде на постоянной основе.

Футболист уже сыграл 11 поединков в Серии А в текущем сезоне, забив два гола. Игрок доволен своим пребыванием в римской команде и намерен заключить полноценный контракт

Ранее сообщалось, что агент защитника уже начал переговоры с Ромой о выкупе соглашения у англичан. Известно, что и руководство "джаллоросси" также непротив выкупить игрока.

Финал клубного ЧМ перенесли на другой стадион

Напомним, Смоллинг стал первым англичанином в Серии А, который сумел повторить достижение Бекхэма.

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ФК Рома, Крис Смоллинг, АПЛ, Манчестер Юнайтед.
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