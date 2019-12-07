Реал в меньшинстве обыграл Эспаньол в Ла Лиге

Новости спорта:В 16-м туре испанской Примере "Реал" принимал "Эспаньол".

Матч состоялся на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершился со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 37-й минуте встречи благодаря точному удару защитника Рафаэля Варана. Под занавес матча "сливочные" удвоили преимущество усилиями нападающего Карима Бензема. Доигрывали встречу мадридцы в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил защитник Ферлан Менди.

"Реал", набрав 34 очка, продолжает занимать первое место в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя – "Барселону" – на 3 очка. В свою очередь "Эспаньол" (9) находится в зоне вылета, располагаясь на предпоследней, 19-й строчке.

Реал - Эспаньол 2:0

Голы: Варан, 37, Бензема, 79

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 71) — Родриго (Б. Диас, 85), Бензема, Винисиус (Милитан, 85)

Эспаньол: Диего Лопес — Давид Лопес, Эспиноса, Калеро — Рока — Гомес, Гранеро (Лосано, 73), Дардер, Вила — Ву Лей (Кампусано, 65), Кальери (Мелендо, 83)

Предупреждения: Винисиус, Менди, Вальверде — Гранеро, Калеро, Дардер

Удаление: Менди, 83 (повторное предупреждение)