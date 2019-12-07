В матче Динамо U-21 - Заря U-21 был назначен пенальти с помощью VAR

Новости спорта:"Динамо U-21" не сумело переиграть "Зарю U-21" в матче 17-го тура, игра закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что киевляне открыли счет в первом тайме, но луганчане в начале второй половины встречи восстановили статус-кво, реализовав пенальти, поставленный после просмотра VAR.

Также во втором тайме не был засчитан гол динамовца Исаенко. Мяч влетел в ворота "Зари" в моменте, когда Евгений находился в офсайде.

Таким образом, "Динамо" набрало 35 очков и уже на три пункта отстает в турнирной таблице от "Ворсклы". У "Шахтера" тоже 35 очков, но есть игра в запасе.

Напомним, в матче 13-го тура против "Львова" футболисты столичной команды перебивали пенальти в ворота "Львова" после вмешательства VAR.

Первенство U-21, 17-й тур

"Динамо" – "Заря" – 1:1

Голы: Кравченко (31) – Белоцерковец (56)