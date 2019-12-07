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Эвертон неожиданно переиграл Челси

Эвертон неожиданно переиграл Челси
18:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 16-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" на "Гудисон Парк" принимал "Челси".

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий "Эвертона" Ришарлисон на 5-й минуте с передачи защитника Джибриля Сидибе. В начале второго тайма преимущество "ирисок" увеличил форвард Доминик Калверт-Льюин. Спустя три минуты один мяч отыграл хавбек "Челси" Матео Ковачич. В конце матча Калверт-Льюин оформил дубль.

"Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба 29 очков. "Эвертон" (17) — на 14-м месте.

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В 17-м туре "Челси" 14 декабря в Лондоне встретится с "Борнмутом", а "Эвертон" на следующий день на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Эвертон – Челси 3:1

Голы: Ришарлисон, 5, Калверт-Льюин, 49, 84 – Ковачич, 52.

Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Кин, Холгейт, Динь (Бейнс, 82) – Уолкотт (Бернард, 86), Шнейдерлен, Сигурдссон, Ивоби – Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 71).

Челси: Кепа – Джеймс (Батшуайи, 82), Кристенсен, Зума, Аспиликуэта – Канте, Ковачич – Виллиан (Хадсон-Одои, 71), Маунт, Пулишич – Абрахам.

Предупреждения: Динь, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

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