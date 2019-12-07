Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)

Новости спорта:Руслан вышел на замену и пушечным ударом сравнял счет под занавес первого тайма.

В рамках 15-го тура Серии А "Аталанта" принимает "Верону".

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский отметился забитым голом на 44-й минуте встречи - украинец эффектным ударом сравнял счет в матче. Голевую передачу на Малиновского отдал голландский защитник "Аталанты" Гатебур.

26-летний украинец вышел на замену вместо Иличича на 28-й минуте. Словенский полузащитник получил травму и был вынужден покинуть поле.

Примечательно, что это первый гол Руслана в Серии А. До этого украинец забил за "Аталанту" в Лиге чемпионов - тогда Малиновский открыл счет с пенальти в матче на "Этихаде", но итальянский клуб всеравно проиграл 1:5.