Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)

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17:30 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Руслан вышел на замену и пушечным ударом сравнял счет под занавес первого тайма.

В рамках 15-го тура Серии А "Аталанта" принимает "Верону".

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский отметился забитым голом на 44-й минуте встречи - украинец эффектным ударом сравнял счет в матче. Голевую передачу на Малиновского отдал голландский защитник "Аталанты" Гатебур.

26-летний украинец вышел на замену вместо Иличича на 28-й минуте. Словенский полузащитник получил травму и был вынужден покинуть поле.

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Примечательно, что это первый гол Руслана в Серии А. До этого украинец забил за "Аталанту" в Лиге чемпионов - тогда Малиновский открыл счет с пенальти в матче на "Этихаде", но итальянский клуб всеравно проиграл 1:5.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Чемпионат Италии, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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