Аталанта вырвала победу над Вероной: дебютный гол Малиновского

Новости спорта:Аталанта вырвала победу над Вероной, Малиновский забил дебютный гол в Серии А.

Аталанта одержала волевую победу над Вероной в матче 15-го тура чемпионата Италии.

На 23-й минуте Мастифы вышли вперед усилиями Самуэля Ди Кармине, но в конце первого тайма Аталанта сравняла счет. Дебютный гол в Серии А забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, поразивший ворота Вероны классным дальним ударом.

К слову, Малиновский начинал матч в запасе и вышел на замену вместо травмировавшегося Йосипа Иличича, отличившись спустя 16 минут после появления на поле.

Во втором тайме Ди Кармине снова вывел Верону вперед, а отыгралась Аталанта благодаря голу Луиса Муриэля с пенальти. Победу бергамаскам на 93-й минуте принес Берат Джимсити.

После 15 туров Аталанта занимает шестое место с 28 очками — бергамаски отстают от зоны Лиги чемпионов на один балл.

В следующую среду Аталанта сыграет с Шахтером в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов. В чемпионате Италии нерадзурри сразятся с Болоньей 15 декабря.

Аталанта — Верона 3:2

Голы: Малиновский, 44, Мюриэль, 64 (с пенальти), Джимсити, 90+3 — Ди Кармине, 23, 57

Аталанта: Голлини — Толои, Джимсити, Паломино — Хатебур, Пашалич, Фройлер (де Рон, 55), Кастань, Гомес — Иличич (Малиновский, 44), Мюриэль (Муса, 77)

Верона: Сильвестри — Боккетти (Эмперор, 46), Давидович, Рахмани — Лазович, Велозу, Амрабат, Фараони, Цакканьи, Пессина (Верре, 79) — Ди Кармине (Аджапонг, 86)

Предупреждения: Хатебур — Велозу, Боккетти, Цакканьи, Давидович

Удаление: Давидович, 85