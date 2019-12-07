Очередное поражение Баварии: мюнхенцы опустились на 6-е место

Новости спорта:В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию».

Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Баварии» Иван Перишич, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма после передачи нападающего Томаса Мюллера. На 60-й минуте защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини сравнял счёт с паса хавбека Йонаса Хофмана. В конце встречи с поля был удалён полузащитник мюнхенцев Хави Мартинес. На 92-й минуте Бенсебаини забил победный гол с пенальти.

Победа «Боруссии» позволила обойти «Баварию» в турнирной таблице чемпионата Германии. Сейчас дортмундская команда, набрав 26 очков, занимает третье место, мюнхенцы (24) — шестое.