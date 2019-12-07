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Ливерпуль на выезде разобрался с Борнмутом

Ливерпуль на выезде разобрался с Борнмутом
19:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Ливерпуль».

Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен, отправивший мяч в ворота соперника на 35-й минуте. В конце первого тайма преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Наби Кейта. На 54-й минуте отличился нападающий Мохамед Салах.

«Ливерпуль», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Борнмут» (16) занимает 15-е место.

В 17-м туре английского первенства «Ливерпуль» на своём поле встретится с «Уотфордом», а «Борнмут» в гостях сыграет с лондонским «Челси». Оба матча состоятся 14 декабря.

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Борнмут - Ливерпуль 0:3

Голы: Окслейд-Чемберлен, 35, Кейта, 44, Салах, 54

Борнмут: Рамсдейл — Фрэнсис, Мефам, Аке (Симпсон, 35), Рико — Груневельд, Лерма, Биллинг (Кук, 59), Фрэйзер — Соланке, Уилсон (Гослинг, 64)

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон (Джонс, 76), ван Дейк, Ловрен (Александр-Арнольд 40), Гомес — Кейта, Хендерсон, Милнер — Окслейд-Чемберлен (Шакири, 87), Фирмино, Салах

Предупреждения: Гомес

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ФК Ливерпуль, АПЛ, ФК Борнмут, Чемпионат Англии.
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