Малиновский дебютным голом в Серии А помог Аталанте одолеть Верону (Видео)

Аталанта на своем поле принимала Верону в шестнадцатом туре чемпионата Италии.
Гол Руслана Малиновского на 44-й минуте матча помог хозяевам набрать три пункта.
Обзор матча:
Аталанта - Верона 3:2
Голы: Малиновский, 44, Мюриэль, 64 (с пенальти), Джимсити, 90+3 — Ди Кармине, 23, 57
Аталанта: Голлини — Толои, Джимсити, Паломино — Хатебур, Пашалич, Фройлер (де Рон, 55), Кастань, Гомес — Иличич (Малиновский, 28), Мюриэль (Муса, 77)
Верона: Сильвестри — Боккетти (Эмперор, 46), Давидович, Рахмани — Лазович, Велозу, Амрабат, Фараони, Цакканьи, Пессина (Верре, 79) — Ди Кармине (Аджапонг, 86)
Предупреждения: Хатебур — Велозу, Боккетти, Цакканьи, Давидович
Удаление: Давидович, 85.