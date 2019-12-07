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Суббота, 07.12.2019
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Малиновский дебютным голом в Серии А помог Аталанте одолеть Верону (Видео)

Малиновский дебютным голом в Серии А помог Аталанте одолеть Верону (Видео)
20:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 15-го тура чемпионата Италии Аталанта - Верона.

Аталанта на своем поле принимала Верону в шестнадцатом туре чемпионата Италии.

Гол Руслана Малиновского на 44-й минуте матча помог хозяевам набрать три пункта.

Обзор матча:

Аталанта - Верона 3:2

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Голы: Малиновский, 44, Мюриэль, 64 (с пенальти), Джимсити, 90+3 — Ди Кармине, 23, 57

Аталанта: Голлини — Толои, Джимсити, Паломино — Хатебур, Пашалич, Фройлер (де Рон, 55), Кастань, Гомес — Иличич (Малиновский, 28), Мюриэль (Муса, 77)

Верона: Сильвестри — Боккетти (Эмперор, 46), Давидович, Рахмани — Лазович, Велозу, Амрабат, Фараони, Цакканьи, Пессина (Верре, 79) — Ди Кармине (Аджапонг, 86)

Предупреждения: Хатебур — Велозу, Боккетти, Цакканьи, Давидович

Удаление: Давидович, 85.

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Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, ФК Верона, Аталанта - Верона.
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