Исландская магия: Колос уничтожил Днепр-1 (Видео)

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 17-го тура УПЛ Колос - ФК Днепр-1.

Ковалевский "Колос" со счетом 4:0 нанес поражение "Днепру-1" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

На "Оболонь-Арене" в Киеве мячи забили исландец Вильхамссон Арни (14-я минута с пенальти, 52), Олег Ильин (57) и Евгений Смирный (78).

Обзор матча:

В воскресенье, 8 декабря, программу 17-го тура завершат поединки "Мариуполя" со "Львовом", львовских "Карпат" с черниговской "Десной" и киевского "Динамо" с луганской "Зарей".

Результаты других матчей тура:

"Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк) - 3:0

голы: Николай Матвиенко (4-я минута), Марлос (77), Исмаили (90+1).

"Александрия" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

голы: Андрей Запорожан (59), Кирилл Ковалец (75, 85).

Турнирное положение: "Шахтер" - 47 очков (после 17-ти игр), "Динамо" - 33 (16), "Заря" - 31 (16), "Десна" - 30 (16), "Александрия" - 30 (17), "Колос" - 20 (17), "Днепр-1" - 18 (17), "Олимпик" - 18 (17), "Мариуполь" - 18 (16), "Карпаты" - 11 (16), "Львов" - 11 (16), "Ворскла" - 11 (17).