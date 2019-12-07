Дерби Манчестера завершилось в пользу Юнайтед

Новости спорта:В матче 16-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на "Этихад" принимал "Манчестер Юнайтед".

Манкунианское дерби прошло на стадионе "Этихад" и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий "Юнайтед" Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 23-й минуте. Спустя шесть минут форвард Антони Марсьяль увеличил преимущество "красных дьяволов" после передачи хавбека Даниэля Джеймса. В конце встречи защитник "Сити" Николас Отаменди отыграл один мяч с паса нападающего Рияда Мареза.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Отаменди, 85 — Рашфорд, 23 (с пенальти), Мартиаль, 29

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз (Отаменди, 59), Фернандиньо, Анхелиньо — Д. Силва, Родри (Гюндоган, 86), Де Брюйне — Б. Силва (Марез, 65), Жезус, Стерлинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Янг, 89) — Мактоминей, Фред — Джеймс, Лингард (Туанзебе, 89), Рашфорд — Мартиаль (Перейра, 74)

Предупреждения: Б. Силва, Де Брюйне, Уокер — Де Хеа, Перейра

"Сити" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды Хосепа Гвардиолы 32 очка. "Юнайтед" (24) — на пятом месте.