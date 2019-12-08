Хет-трик Месси и шедевр Суареса: обзор матча Барселона - Мальорка (Видео)

Новости спорта:Барселона в 16-м туре чемпионата Испании разгромила Мальорку.

Действующий чемпион Испании будет завершать второе десятилетие XXI века ровно таким же образом, как и начинал его — в контексте борьбы с мадридским Реалом за первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. По состоянию на момент начала отчетной встречи, "сливочные" сделали свой шаг, обыграв дома другой клуб из Каталонии — Эспаньол со счетом 2:0. Этот результат не оставлял Барселоне иного варианта для развития событий противостояния шестнадцатого тура против Мальорки, кроме как добывать победу над представителем нижней половины турнирной таблицы.

Барселона - Мальорка 5:2

Голы: Гризманн, 7, Месси, 17, 40, 83, Суарес, 42 — Будимир, 36, 64

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Фирпо — Ракитич (Аленья, 71), Бускетс, де Йонг (Видаль, 64) — Месси, Суарес, Гризманн (Перес, 85).

Мальорка: Рейна — Састре, Вальент, Раильо, Гамес — Фебас, И. Баба (Сене, 70), Севилья (Кучо, 59), Д. Родригес — Будимир (Пратс, 85), Кубо.

Предупреждения: Роберто, Пике, Видаль

Коллектив Эрнесто Вальверде благополучно справился со своими задачами на групповом этапе Лиги чемпионов, обеспечив себе продвижение с первого места турнирной таблицы квартета еще за тур до окончания гонки. По этой причине все свое внимание "блаугранас" сконцентрировали исключительно на внутренней арене, где период перед уходом на кратковременные рождественские каникулы обещает стать настоящим испытанием. Уже совсем скоро мы станем свидетелями первого Эль Класико в сезоне, именно поэтому флагманы испанского футбола так отчаянно стараются ухватиться за очки до очной дуэли.

Игра против Мальорки пошла по благоприятному для каталонцев сценарию уже с первых минут. Гости пошли на авантюрное массированное наступление во время розыгрыша углового на левом фланге, который так и не смог принести опасности у ворот тер Штегена. Вместо этого, быстрый ввод мяча ударом от ворот к середине поля позволил Марку-Андре снабдить точной передачей на ход Гризманну, которому оставалось лишь опередить замешкавшихся защитников на рывке, преодолеть половину поля, и спокойно подсечь мяч над головой голкипера Рейны.

Забегая на перед, отметим, что "островитяне" пропустили в этой встрече достаточное количество мячей, но на оценку действий их стража ворот это никак не повлияло, чему выступил прямым подтверждением обмен футболками между Суаресом, который явно не щадил оппонента своими бесчисленными ударами из различной позиции, и Рейной после финального свистка.

Действительно начал спасать свою команду голкипер Мальорки еще на исходе первой четверти игрового часа, когда сумел достать из-под перекладины мяч после удара головой от Бускетса. Продолжению феерии Рейны не дал случится прицельный выстрел Месси из-за пределов штрафной в левую девятку — так Лионель впервые отметил свой недавно завоеванный шестой Золотой мяч в рамках этого поединка. Ассистировал аргентинцу Гризманн.

Затем, уже ближе к первому получасу встречи, Суарес решил проверить на прочность правый каркас чужих ворот ударом от правого угла вратарской, завершив таким образом передачу от лицевой на правом фланге в исполнении Роберто. Чуть позже снова вступил в игру Рейна, не позволив Месси перебросить мяч голкиперу над головой с острого угла. Повторно простил соперников и Луис Суарес, изрядно подпортив газон внутри чужой штрафной, зацепившись за него ногой в момент удара по пустым воротам.

И тут, Мальорке наконец-то удалось выйти в быструю атаку, которую увенчал пас Севильи в зону правого центрального защитника, а Ленгле просто не успел полностью накрыть удар Будимира своим подкатом. Мяч предательски опустился за шиворот тер Штегену. Однако этот эпизод лишь раззадорил каталонскую команду, и персонально Лионеля Месси, который решил самостоятельно пробивать из-за пределов штрафной после передачи из глубины атаки от Ракитича. Вопросов к аргентинцу нет — мяч отправился ровно туда, куда и должен был после обводящего удара под левую штангу.

И уже в завершении первого тайма "блаугранас" сотворили один из лучших голов первой половины сезона, в привычном для себя стиле раскатав оборону соперника большим числом коротких передач около чужих владений. Мотором атаки выступил Френки де Йонг, и он же отдавал завершающий пас на Суареса. А то, что сделал Луис, иными словами, кроме как " Мамма Mia!", описать будет сложно. Уругваец пробил пяткой из крайне сложного положения, а мяч по удивительной траектории опустился в дальний угол. Это. Надо. Было. Видеть!

Вторая половина встречи прошла с акцентом на персональную борьбу Суареса против голкипера Рейны, к которой за редким исключением подключались и партнеры уругвайца по атаке. К примеру, Гризманн не сумел с носка протолкнуть мяч мимо стража ворот Мальорки, когда в начале второй половины вышел с ним на свидание под острым углом.

Общее впечатление от игры Барселоны во втором тайме мог испортить лишь ляп тер Штегена при игре на перехвате подачи с правого фланга от Гамеса. Почему голкипер не забрал этот мяч? Он и сам не знает. Зато Будимир был вполне доволен вторым голом на "Камп Ноу" в отчетный вечер. Более того, форвард гостей хотел еще и третий мяч отправить за шиворот немецкому киперу, однако Марк-Андре не сплоховал с изящной подкруткой соперника под перекладину.

Добил Мальорку главный актер в атакующем ансамбле Барселоны в этот вечер — Лионель Месси. Очередная классическая многоступенчатая атака каталонцев через ноги Видаля, Бускетса, Роберто и Суареса доставила мяч под удар для Месси, который от души вколотил мяч в ближний верхний угол. 5:2 — "сине-гранатовые" вновь на первой строчке!

В следующем туре каталонская Барселона сыграет в гостях у Реал Сосьедада, а Мальорка предстанет перед родной публикой для противостояния с андалусской Севильей.