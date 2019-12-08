Манчестер сегодня красный: обзор матча МС - МЮ (Видео)

Новости спорта:В центральном матче 16-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал на своем поле Манчестер Юнайтед. Видеообзор матча.

Александр Зинченко в заявку "горожан" не попал, а вот у гостей с первых минут на поле появился Антони Мартиаль. Дебютные мгновения матча прошли в довольно высоком темпе, а Манчестер Юнайтед создал опасный момент.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Отаменди, 85 — Рашфорд, 23 (с пенальти), Мартиаль, 29

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз (Отаменди, 59), Фернандиньо, Анхелиньо — Д. Силва, Родри (Гюндоган, 86), Де Брюйне — Б. Силва (Марез, 65), Жезус, Стерлинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Янг, 89) — Мактоминей, Фред — Джеймс, Лингард (Туанзебе, 89), Рашфорд — Мартиаль (Перейра, 74)

Предупреждения: Б. Силва, Де Брюйне, Уокер — Де Хеа, Перейра

Роскошный контрвыпад завершился ударом Джеймса из пределов штрафной, но Эдерсон справился. "Горожане", в свою очередь, ответили несколькими резкими атаками, но довести дело до прицельного удара не удавалось. Манчестер Сити ожидаемо владел мячом, а гости проводили кинжальные контратаки.

Впрочем, на исходе трети тайма Жезус пробивал из пределов штрафной, но мяч угодил в Линделефа. Было подозрение на игру рукой, но арбитр не зафиксировал нарушение правил. В середине тайма Рашфорд решился на врывание в чужую штрафную и очутился на газоне. После длительного просмотра повтора был назначен пенальти!

Сам пострадавший и взялся за исполнение "приговора" — Рашфорд развел мяч и Эдерсона по углам. Буквально в следующей атаке Манчестер Юнайтед удался шикарный контрвыпад, но Рашфорд ударом в одно касание не попал в дальний угол ворот. А еще через минуту перекладина выручила "горожан" после аккуратного удара все того же Рашфорда.

Манчестер Юнайтед не владел территориальным преимуществом, но контролировал происходящее на поле и все-таки увеличил разрыв в счете. Джеймс нашел Мартиаля в чужой штрафной, а тот пробил в ближний угол. "Привет" для Эдерсона. 0:2. На Этихаде можно было увидеть лишь шокированных фанатов и негодующего Гвардиолу.

Ближе к концу первой половины игры Манчестер Юнайтед все глубже опускался в оборону, а хозяева начали создавать опасные моменты. Так, Де Брюйне здорово навесил в чужую штрафную, а Жезус не смог прицельно пробить головой. Уже в компенсированное время мяч после прострела Уокера попал в руку Фреду, но арбитр на "точку" не указал. Бразилец опирался на ту руку в момент подката.

С первых же минут второго тайма Манчестер Юнайтед старался не давать противнику повышать темп игры. Давид Де Хеа даже получил желтую карточку спустя десять минут от начала тайма за затяжку времени. Несколько позже Де Брюйне получил возможность для удара из чужой штрафной с нескольких метров, но Линделеф в роскошном подкате команду спас.

С течением времени гостям становилось все сложнее успевать за резвыми оппонентами и их обостряющими передачами. А контрвыпады Манчестер Юнайтед стали более редким явлением. Манчестер Сити смог вернуться в игру лишь под занавес поединка, когда Отаменди продавил соперников и головой послал мяч в ворота. 1:2.

Тем не менее, "красные дьяволы" все-таки смогли дотерпеть и сохранили преимущество в счете. Данная победа позволила Манчестер Юнайтед забраться на пятую строчку турнирной таблицы. Манчестер Сити, в свою очередь, теперь невероятно сложно будет побороться за чемпионский титул.