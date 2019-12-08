Красная машина: Ливерпуль продолжает штамповать победы в АПЛ (Видео)

Новости спорта:Видео голов и обзор матча 16-го тура АПЛ Борнмут - Ливерпуль.

В поединке 16-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на чужом поле сумел без особых проблем одолеть Борнмут. Подопечные Клоппа забили команде Хау три безответных гола. Впрочем, хозяева один мяч в сетку ворот Алиссона все-таки забили, то гол не был засчитан из-за офсайда.

Мерсисайцы продолжают уверенно занимать первое место турнирной таблицы, опережая ближайшего конкурента на 11 очков, но имея при этом на игру больше, а "вишенки" остаются на 15-м месте.

Следующий матч в АПЛ Ливерпуль проведет против Уотфорда, а Борнмут отправится в гости к Челси.

Борнмут - Ливерпуль 0:3

Голы: Окслейд-Чемберлен, 35, Кейта, 44, Салах, 54

Борнмут: Рамсдейл — Фрэнсис, Мефам, Аке (Симпсон, 35), Рико — Груневельд, Лерма, Биллинг (Кук, 59), Фрэйзер — Соланке, Уилсон (Гослинг, 64)

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон (Джонс, 76), ван Дейк, Ловрен (Александр-Арнольд 40), Гомес — Кейта, Хендерсон, Милнер — Окслейд-Чемберлен (Шакири, 87), Фирмино, Салах

Предупреждения: Гомес