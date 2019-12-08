Невероятный сольный гол Сона - в обзоре матча Тоттенхэм - Бернли (Видео)

Новости спорта:Видео голов и обзор матча 16-го тура АПЛ Тоттенхэм - Бернли.

В матче 16-го тура АПЛ Тоттенхэм разгромил Бернли со счетом 5:0. Дублем в составе "шпор" отличился нападающий Харри Кейн, а еще по голу в свой актив записали Лукас Моура, Сон Хын Мин и Мусса Сиссоко.

После этого матча Тоттенхэм поднялся на 6-ю строчку с 23 очками, а Бернли занимает 13-е место, имея в активе 18 пунктов.

Тоттенхэм - Бернли 5:0

Голы: Кейн, 4, 54, Лукас Моура, 9, Сон Хын Мин, 32, Сиссоко, 74.

Тоттенхэм: Гаццанига — Орье (Скипп, 80), Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Сиссоко, Дайер — Лукас Моура (Сесеньон, 75), Алли (Пэрротт, 85), Сон Хын Мин — Кейн.

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Макнейл, Хендрик, Корк, Брэди (Леннон, 71) — Родригес, Вуд (Выдра, 65).

Предупреждения: Дайер — Лоутон.