Назван главный кандидат на пост наставника Арсенала

Новости спорта:Микель Артета является главным претендентом на должность тренера в Арсенале.

Испанский тренер Микель Артета, ныне работающий ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, является главным претендентом на должность тренера в Арсенале, сообщает The Telegraph.

В то же время, сам Гвардиола по поводу будущего своего помощника заявлял, что тот должен остаться в клубе как минимум до конца текущего сезона.

Сейчас временно наставником Арсенала является швед Фредди Юнгберг, который работал ассистентом у экс-тренера Канониров Унаи Эмери. Испанца уволили из-за плохих результатов на прошлой неделе.

Однако, одной из причин, по которой Артета может стать тренером Арсенала — выступления испанца за лондонцев в качестве игрока с 2011 по 2016 год. Он выиграл с командой тогда еще Арсена Венгера два Кубка Англии и два Суперкубка.

Арсенал находится на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Манчестер Сити занимает четвертую строчку.