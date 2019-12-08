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Назван главный кандидат на пост наставника Арсенала

Назван главный кандидат на пост наставника Арсенала
09:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Микель Артета является главным претендентом на должность тренера в Арсенале.

Испанский тренер Микель Артета, ныне работающий ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, является главным претендентом на должность тренера в Арсенале, сообщает The Telegraph.

В то же время, сам Гвардиола по поводу будущего своего помощника заявлял, что тот должен остаться в клубе как минимум до конца текущего сезона.

Сейчас временно наставником Арсенала является швед Фредди Юнгберг, который работал ассистентом у экс-тренера Канониров Унаи Эмери. Испанца уволили из-за плохих результатов на прошлой неделе.

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Однако, одной из причин, по которой Артета может стать тренером Арсенала — выступления испанца за лондонцев в качестве игрока с 2011 по 2016 год. Он выиграл с командой тогда еще Арсена Венгера два Кубка Англии и два Суперкубка.

Арсенал находится на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Манчестер Сити занимает четвертую строчку.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Ман Сити, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Микель Артета.
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