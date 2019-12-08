Лидер Карпат: У меня были предложения из Европы

Новости спорта:Футболист Карпат Егор Назарина рассказал, что доволен возвращением в Украину.

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина рассказал, что доволен возвращением в Украину. Футболист отмечает, что намерен вернуть себе уверенность с помощью игровой практики во львовском клубе.

— Аренда в Карпатах — попытка обрести уверенность в себе?

— Можно сказать и так. Главное, что тут я получаю игровую практику, это очень важно.

«У меня были предложения из Европы, но получилось так, что я переехал во Львов. Рад, что выступаю сейчас за львовский клуб», — цитирует слова Назарины zbirna.com.

— В одном из интервью ты говорил, что не хочешь возвращаться в украинский футбол, но в итоге все же вернулся.

— Да, говорил такое. На тот момент у меня было предложение из Европы. Конечно, хотелось продолжать строить свою карьеру там, но случилось то, что случилось. Я не жалею об этой возможности.

— Ходят разговоры, что Петр Дыминский перестал финансировать Карпаты. Есть ли в этом плане проблемы?

— У нас есть задержка в несколько дней, но это точно не задолженность.

В сентябре Назарина присоединился к Карпатам на правах аренды из бельгийского Антверпена. В нынешнем сезоне 22-летний Назарина провел десять матчей за Карпаты во всех турнирах, забив четыре мяча.

Хавбек был признан лучшим игроком 14-го тура УПЛ и лучшим игроком Favbet Лиги в ноябре.

Львовский клуб находится на 10 месте в турнирной таблице УПЛ с 11 очками, опережая Львов и Ворсклу по дополнительным показателям. В следующем туре команда Романа Санжара 8 декабря дома встретится с Десной.

Ранее сообщалось, что Карпаты рассчитывают выкупить Назарину у бельгийцев с целью мгновенной и более выгодной перепродажи.