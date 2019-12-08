Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Джошуа в кровавом бою победил Руиса (Видео)
Поветкин - Хантер. Видео боя
Поветкин - Хантер. Видео боя
Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун, но судейство было не на стороне украинца (Видео)
Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун (Видео)
Хет-трик Месси и шедевр Суареса: обзор матча Барселона - Мальорка (Видео)
Хет-трик Месси и шедевр Суареса: обзор матча Барселона - Мальорка (Видео)

Лидер Карпат: У меня были предложения из Европы

Лидер Карпат: У меня были предложения из Европы
09:46 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Футболист Карпат Егор Назарина рассказал, что доволен возвращением в Украину.

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина рассказал, что доволен возвращением в Украину. Футболист отмечает, что намерен вернуть себе уверенность с помощью игровой практики во львовском клубе.

— Аренда в Карпатах — попытка обрести уверенность в себе?

— Можно сказать и так. Главное, что тут я получаю игровую практику, это очень важно.

«У меня были предложения из Европы, но получилось так, что я переехал во Львов. Рад, что выступаю сейчас за львовский клуб», — цитирует слова Назарины zbirna.com.

Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)

— В одном из интервью ты говорил, что не хочешь возвращаться в украинский футбол, но в итоге все же вернулся.

— Да, говорил такое. На тот момент у меня было предложение из Европы. Конечно, хотелось продолжать строить свою карьеру там, но случилось то, что случилось. Я не жалею об этой возможности.

— Ходят разговоры, что Петр Дыминский перестал финансировать Карпаты. Есть ли в этом плане проблемы?

— У нас есть задержка в несколько дней, но это точно не задолженность.

В сентябре Назарина присоединился к Карпатам на правах аренды из бельгийского Антверпена. В нынешнем сезоне 22-летний Назарина провел десять матчей за Карпаты во всех турнирах, забив четыре мяча.

Хавбек был признан лучшим игроком 14-го тура УПЛ и лучшим игроком Favbet Лиги в ноябре.

Львовский клуб находится на 10 месте в турнирной таблице УПЛ с 11 очками, опережая Львов и Ворсклу по дополнительным показателям. В следующем туре команда Романа Санжара 8 декабря дома встретится с Десной.

Ранее сообщалось, что Карпаты рассчитывают выкупить Назарину у бельгийцев с целью мгновенной и более выгодной перепродажи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Егор Назарина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
02 Поветкин - Хантер: события боя
03 Джошуа - Руис: события боя-реванша (Фото, Видео)
04 Джошуа оценил вклад Кличко в победу над Руисом
05 Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь