Клопп: Нынешний Ливерпуль – особенный

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал победу над "Борнмутом" (3:0) в 16-м туре АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в 16-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

«Дело не в том, чтобы от нашей игры постоянно захватывало дух, а в том, чтобы делать правильные вещи. Сегодня было не так много моментов, доставлявших проблемы нашей обороне, и это здорово и важно. Почти идеальный матч.

Я не хочу кого-то обвинять или что-то такое говорить о командах, с которыми я работал прежде, однако нынешняя команда особенная. Если бы не это, у нас не было бы шансов исполнить мечты «Ливерпуля».

Важен крепкий характер, и у этой команды он есть».

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» уже на 14 очков.