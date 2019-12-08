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Клопп: Нынешний Ливерпуль – особенный

Клопп: Нынешний Ливерпуль – особенный
10:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал победу над "Борнмутом" (3:0) в 16-м туре АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в 16-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

«Дело не в том, чтобы от нашей игры постоянно захватывало дух, а в том, чтобы делать правильные вещи. Сегодня было не так много моментов, доставлявших проблемы нашей обороне, и это здорово и важно. Почти идеальный матч.

Я не хочу кого-то обвинять или что-то такое говорить о командах, с которыми я работал прежде, однако нынешняя команда особенная. Если бы не это, у нас не было бы шансов исполнить мечты «Ливерпуля».

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Важен крепкий характер, и у этой команды он есть».

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» уже на 14 очков.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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