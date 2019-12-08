Появился еще один претендент на лидера Шахтера

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10:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Капитан Шахтера Тайсон может покинуть клуб уже зимой.

Вингер «Шахтера» Тайсон пользуется спросом на бразильском трансферном рынке. Если ранее в прессе сообщалось об интересе к капитану «горняков» со стороны «Коринтианса», то теперь в гонку за право подписать футболиста включился «Интернасьонал».

«Знаю, что «Интернасьонал» стремится выяснить, есть ли какая-то возможность подписания Тайсона. Пока все не выглядит невозможным», - прокомментировал ситуацию агент Тайсона Диего Дорнелес.

Напомним, Тайсон является воспитанником «Интернасьонала», из рядов которого и перебрался в 2010 году в Украину, подписав контракт сперва с «Металлистом», а по прошествии трех лет – с «Шахтером».

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Ранее сообщалось, что Тайсон, получив глупую желтую карточку на последних секундах матча против «Олимпика», пропустит из-за дисквалификации завершающую игру УПЛ в текущем календарном году против «Зари».

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Тайсон, Новости футбола.
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