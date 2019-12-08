Невероятно: Месси покорился очередной уникальный рекорд (Видео)

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11:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Лионель Месси отправил три мяча в ворота соперника в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры с Мальоркой.

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси отправил три мяча в ворота соперника в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры с "Мальоркой" (5:2).

Теперь в активе Месси 12 мячей в 10 встречах чемпионата Испании в нынешней кампании. 32-летний аргентинец стал первым футболистов в истории топ-5 лиг Европы, кому удалось забить как минимум 10 голов в каждом из последних 14 сезонов.

Обзор матча:

Достижение аргентинца может повторить нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Серия португальца на этот момент состоит из 13 кампаний с 10+ мячами. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего футболиста 7 голов.

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Напомним, в начале декабря Месси получил "Золотой мяч", который стал у него уже шестым в карьере. Форвард сине-гранатовых является рекордсменом по этому показателю.

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