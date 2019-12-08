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Сарри - о матче с Лацио: Мы проиграли матч, в котором играли хорошо

Сарри - о матче с Лацио: Мы проиграли матч, в котором играли хорошо
12:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:Маурицио Сарри раскритиковал судейство в матче против Лацио.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в 15-м туре чемпионата Италии. Слова специалиста приводит gianlucadimarzio.com.

«Мы отлично провели первый тайм, но, к сожалению, пропустили в концовке, когда для нас было важно идти вперед. Затем результат обусловили неблагоприятные для всех эпизоды. Мы проиграли матч, в котором играли хорошо, когда были в равных составах.

Я не согласен с тем, что в эпизоде с удалением Куадрадо у соперника была явная возможность забить. Думаю, желтая была бы справедливым наказанием, о чем изначально думал и рефери. Но мы фокусируемся только на вещах, которые можем контролировать, и в этом случае была явная ошибка.

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ФК Ювентус, ФК Лацио, Серия А, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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