Мбаппе в слезах: в ПСЖ разгорается новый скандал (Видео)

В матче 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ в волевом стиле переиграл «Монпелье» (3:1).

Но для парижан в этом матче были и неприятные события.

Издание Goal сообщает, что внутри команды возник конфликт в конце матча между форвардом Килианом Мбаппе и главным тренером Томасом Тухелем.

Not a good look from Kylian Mbappé this afternoon as he appeared to ignore Thomas Tuchel when being substituted off. pic.twitter.com/H1nYqLEn04

— Get French Football News (@GFFN) December 7, 2019