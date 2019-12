Худший старт: Гвардиола продолжает бить антирекорды

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» проиграл дерби «Манчестер Юнайтед» (2:1) и потерял очередные очки.

После матча Гвардиола очень удивился что Ман Юнайтед не ведет борьбу за чемпионство в этом сезоне: "Меня на самом деле удивляет, что Юнайтед не борется за титул. В любой игре или дерби может произойти, все что угодно. Мы не для этого собрались, чтобы говорить об итогах на расстоянии", - цитирует испанца Goal.

После 16-ти сыгранных туров команда Пепа Гвардиолы имеет 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера на 14 пунктов.

32 - This is Pep Guardiola’s worst points return after the first 16 matches of a top-flight season in his managerial career (32 pts). Sluggish. pic.twitter.com/Wvd8Uqzlzy

