Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Джошуа в кровавом бою победил Руиса (Видео)
Поветкин - Хантер. Видео боя
Поветкин - Хантер. Видео боя
Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун, но судейство было не на стороне украинца (Видео)
Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун (Видео)
Наваррете избил Хорту в чемпионском бою (Видео)
Наваррете избил Хорту в чемпионском бою (Видео)

Фред - о расизме в АПЛ: Я стараюсь не беспокоиться об этом

Фред - о расизме в АПЛ: Я стараюсь не беспокоиться об этом
12:33 Сегодня Телеграф tribuna.com Фото: Twitter

Новости спорта:Экс-футболист Шахтера Фред подвергся расизму в матче против Ман Сити.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред, ранее выступающий за "Шахтер", высказался о проблеме расизма.

На 67-й минуте матча против "Манчестер Сити" (2:1) Фред и Джесси Лингард находились около углового флажка, в это время с трибун были брошены зажигалки и бутылки с водой.

Телевизионные камеры также зафиксировали болельщика, который изображал расистские жесты перед футболистами.

"К сожалению, мы все еще находимся в отсталом обществе. [Стыдно, что] нам все еще приходится жить с этим в 2019 году.

На поле я ничего не видел. Впоследствии узнал об этом только в раздевалке. Ребята показали мне.

Фанат даже бросил зажигалку, которая ударила меня. Я стараюсь не беспокоиться об этом и смотреть в будущее.

К сожалению, подобное происходит на некоторых стадионах. Это случилось здесь, это случилось в Украине с некоторыми друзьями. Печально, но нужно не унывать и забыть об этом.

Не надо обращать на них [расистов] внимания, потому что они этого и хотят. Я общался с рефери после матча, они что-то с этим сделают – и все.

Сыновья Месси вдохновили отца на невероятный хэт-трик (Видео)

Мы все одинаковы, независимо от цвета кожи, волос и пола. Мы все прибыли из одного места, и все уйдем в одно и то же место, когда все будет сказано и сделано.

Слава богу, что у меня в раздевалке много друзей, которые обняли меня, в частности Лингард. Я не хочу об этом думать. Я просто хочу идти дальше", – сказал Фред.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Расизм, ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, МЮ, Новости футбола, Фред.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
02 Поветкин - Хантер: события боя
03 Джошуа - Руис: события боя-реванша (Фото, Видео)
04 Джошуа оценил вклад Кличко в победу над Руисом
05 Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь