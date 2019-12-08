Фред - о расизме в АПЛ: Я стараюсь не беспокоиться об этом

Новости спорта:Экс-футболист Шахтера Фред подвергся расизму в матче против Ман Сити.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред, ранее выступающий за "Шахтер", высказался о проблеме расизма.

На 67-й минуте матча против "Манчестер Сити" (2:1) Фред и Джесси Лингард находились около углового флажка, в это время с трибун были брошены зажигалки и бутылки с водой.

Телевизионные камеры также зафиксировали болельщика, который изображал расистские жесты перед футболистами.

"К сожалению, мы все еще находимся в отсталом обществе. [Стыдно, что] нам все еще приходится жить с этим в 2019 году.

На поле я ничего не видел. Впоследствии узнал об этом только в раздевалке. Ребята показали мне.

Фанат даже бросил зажигалку, которая ударила меня. Я стараюсь не беспокоиться об этом и смотреть в будущее.

К сожалению, подобное происходит на некоторых стадионах. Это случилось здесь, это случилось в Украине с некоторыми друзьями. Печально, но нужно не унывать и забыть об этом.

Не надо обращать на них [расистов] внимания, потому что они этого и хотят. Я общался с рефери после матча, они что-то с этим сделают – и все.

Мы все одинаковы, независимо от цвета кожи, волос и пола. Мы все прибыли из одного места, и все уйдем в одно и то же место, когда все будет сказано и сделано.

Слава богу, что у меня в раздевалке много друзей, которые обняли меня, в частности Лингард. Я не хочу об этом думать. Я просто хочу идти дальше", – сказал Фред.