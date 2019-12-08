Райола рассказал о будущем Ибрагимовича: Мы все свободные люди

Новости спорта:Агент легендарного шведа заявил, что Ибрагимович может оказаться где-угодно.

Мино Райола, агент шведского нападающего Златана Ибрагимовича, рассказал о будущем своего клиента.

"Никто не говорил, что Златан обязательно вернётся в Италию. Кто знает, какой клуб он выберет. Мы все свободные люди.

Что касается возможного завершения карьеры, то я не стану исключать что-либо, но это вряд ли случится. Ибрагимович всё ещё очень хорош.

Где бы я хотел, чтобы он продолжил карьеру? Подальше, чтобы он перестал меня напрягать!", — сказал Райола в интервью La Gazzetta dello Sport.

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее стороны решили не продлевать сотрудничество. 1 января 2020 года 38-летний форвард официально станет свободным агентом.