"Pogba style": Челси намерен вернуть своего воспитанника за сумасшедшие деньги

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13:12 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Молодой защитник Натан Аке может вернуться в "Челси" в январе.

Защитник "Борнмута" Натан Аке может вернуться в "Челси" в январе, сообщает авторитетный британский источник The Telegraph.

Потенциальный трансфер обойдётся "синим" ровно в 40 миллионов фунтов, ведь перед продажей голландца "вишенкам" в 2017-м году за вдвое меньшую сумму лондонцы включили пункт об обратном выкупе игрока. Если бы не этот пункт, то вполне вероятно, что "Борнмут" запросил бы за центрбека порядка 70 млн, которые они требовали он манчестерских грандов летом, когда те были заняты поисками центрального оборонца.

Перед началом переговоров по Аке главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард оценит форму Антонио Рюдигера, который недавно восстановился от травмы паха, которая оставляла его вне игры с начала сезона.

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Ранее сообщалось, что трансферный бюджет "Челси" на январь составит 150 миллионов фунтов.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Натан Аке.
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