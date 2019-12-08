Беседин: Свои мячи мы забьем

Новости спорта:Артем Беседин поделился ожиданиями от ближайшего матча с Зарей в чемпионате Украины.

Нападающий "Динамо" Артем Беседин, который в прошлом туре отметился двумя забитыми мячами, поделился мыслями о домашнем матче 17-го тура УПЛ с луганской "Зарей":

– Перед матчем против "Зари" мы работали в обычном режиме, как и перед всеми другими поединками. Ежедневно вечерние тренировки, а непосредственно перед игрой подробно изучили "Зарю". Подходим к предстоящей встрече в хорошем настроении. О себе могу сказать, что забитые мячи добавили положительных эмоций и уверенности, ведь забивать всегда приятно. Кроме того, мы победили, а это самое главное для поддержания морального духа. Постараюсь отличиться и в воскресном матче с "Зарей".

– Вас признали лучшим игроком 16-го тура чемпионата Украины, как восприняли эту новость?

– Когда увидел новость, было приятно. Вот и все. Сразу забываю о таких вещах, и в дальнейшем больше на этом не концентрируюсь.

– В первом круге "Динамо" с "Зарей" на выезде сыграло вничью 2:2. И это не первый случай, когда наша команда теряет очки именно с этим соперником. Неудобный оппонент?

– Считаю, что нам просто следует более надежно действовать в защите, а свои мячи мы забьем. Плюс играем дома, и свои трибуны добавляют уверенности. С "Зарей" сложнее играть на выезде, это хорошая команда. Они не обороняются всей командой. Уверен, что будут и сами атаковать, и нам давать возможность играть. По моему мнению, в предстоящем матче будет несколько иной результат. Были вопросы о том, будет ли этот матч без зрителей, и я рад, что он пройдет в присутствии болельщиков, ведь без них всегда тяжело играть. Приглашаю всех прийти и поддержать нас на трибунах стадиона. По поводу погоды скажу, что в дальнейшем будет еще холоднее, и мы настроены согреть себя и публику яркой игрой.

– Кого бы выделили в составе "Зари"?

– Динамовских воспитанников: Михайличенко, Тымчика, Леднева, Русина – это хорошие, молодые ребята, которые, наверное, захотят себя проявить в матче с "Динамо", поэтому будет интересно, желаю им удачи.

Матч "Динамо" – "Заря" состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.