Ракитич: Всеми силами буду бороться за место в основе Барселоны

Новости спорта:Иван Ракитич заявил, что намерен продолжать бороться за место в составе каталонского клуба.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич заявил, что намерен продолжать бороться за место в составе каталонского клуба. Хорват подчеркнул, что он готов к любому дальнейшему развитию продолжения своей карьеры.

«За последние несколько месяцев со мной произошло много всего. Иногда случаются вещи, которые ты не можешь понять, но их необходимо принять».

«Я готов ко всему, но хочу отдавать все силы за Барселону. Я всегда говорил, что для меня нет лучшего места, чем этот клуб. Барса — идеальное место для меня. Здесь у меня получается помогать команде становиться лучше. Хочу продолжать наслаждаться футболом и выигрывать трофеи в составе каталонцев», — цитирует слова Ракитича Marca.

В текущем сезоне Ракитич, который перешел в каталонский клуб в 2014 году, сыграл за Барсу 14 матчей, из которых только четыре — в основном составе, Полузащитник в этих матчах отметился лишь двумя ассистами.

Ранее хорвата связывали с потенциальным переходом в Интер или Милан. Сам полузащитник Барселоны открыт к предложениям Атлетико или Севильи в случае ухода из Барселоны в январе. Вчера стало известно, что Барселона готова обменять Ракитича на полузащитника Ювентуса Эмре Джана.