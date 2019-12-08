Эвертон ошарашил Челси на Гудисон Парк (Видео)

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча 16-го тура чемпионата Англии Эвертон - Челси.

В рамках 16-го тура АПЛ Эвертон принимал на своем поле Челси в первом матче под руководством Данкана Фергюсона. Под руководством 47-летнего специалиста "ириски" добыли победу, которая позволила покинуть зону вылета.

Отметим, что до этого у Эвертона была серия из трех поражений кряду.

Обзор матча:

Эвертон - Челси 3:1

Голы: Ришарлисон, 5, Калверт-Льюин, 49, 84 – Ковачич, 52.

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Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Кин, Холгейт, Динь (Бейнс, 82) – Уолкотт (Бернард, 86), Шнейдерлен, Сигурдссон, Ивоби – Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 71).

Челси: Кепа – Джеймс (Батшуайи, 82), Кристенсен, Зума, Аспиликуэта – Канте, Ковачич – Виллиан (Хадсон-Одои, 71), Маунт, Пулишич – Абрахам.

Предупреждения: Динь, Ришарлисон, Калверт-Льюин.