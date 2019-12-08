Беседин - о матче против Зари: Приглашаю всех прийти и поддержать нас

Новости спорта:Артем Беседин прокомментировал предстоящую игру УПЛ против луганской Зари.

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал предстоящую игру УПЛ против луганской Зари. По его словам, прежде всего киевлянам необходимо качественно отыграть в обороне.

"Заря — неудобный соперник? Считаю, что нам просто следует более надежно действовать в защите, а свои мячи мы забьем. Плюс играем дома, и свои трибуны добавляют уверенности. С Зарей сложнее играть на выезде, это хорошая команда. Они не обороняются всей командой. Уверен, что будут и сами атаковать, и нам давать возможность играть", — цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

"По моему мнению, в предстоящем матче будет несколько иной результат. Были вопросы о том, будет ли этот матч без зрителей, и я рад, что он пройдет в присутствии болельщиков, ведь без них всегда тяжело играть. Приглашаю всех прийти и поддержать нас на трибунах стадиона. По поводу погоды скажу, что в дальнейшем будет еще холоднее, и мы настроены согреть себя и публику яркой игрой".

Матч Динамо и Зари состоится сегодня на НСК Олимпийский в Киеве, начало матча в 17:00.

Киевляне находятся на втором месте турнирной таблицы УПЛ, а луганчане занимают третью строчку. Расстояние между командами — 2 очка.